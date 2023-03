Eliminati seconda puntata serale Amici: dalle dolci parole di Maria per Piccolo G allo.. ‘Scandalo’

Due nuove eliminazioni sono maturate nel corso della puntata del 25 marzo di Amici 22 con Maria De Filippi che ha riservato dolci parole ad un allievo dopo il primo verdetto.

Piccolo G è il primo eliminato della puntata del 25 marzo di Amici 22, De Filippi: ‘Mi mancheranno i tuoi grugni’

La prima sfida ha visto confrontarsi la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. “Ci vogliamo prendere una rivincita” – hanno riferito i ‘CuccaLo’ mentre sull’altro versante è stata sfoderato il pupazzo del gallo canterino al fianco di ‘mamma chioccia’ per punzecchiare i rivali. Alla fine la giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffré. ha premiato gli allievi di Lo e Cuccarini. A rischio eliminazione sono andati Aaron, Isobel Kinnear e Piccolo G con quest’ultimo che è stato eliminato al ballottaggio finale.

“Sono partito che ero molto scettico, invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose: i benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza e quanto dia il lavoro. Poi mi ha dato una grande lezione che è quella del rancore che non serve. Cercherò di sembrare meno inquietante possibile” – ha riferito il cantante con Maria De Filippi che gli ha portato una bottiglietta d’acqua. “Succede quello che accade a me quando sono emozionata, mi va via la salivazione ed è per questo che ho la caramella”. La conduttrice di Amici ha riservato parole dolcissime a Piccole G. “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, l’ironia, l”imbarazzo, le pergamene di tue papà… Giovanni hai dei bellissimi inediti scritti peraltro da te”.

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini chiudono l’esibizione con un bacio, Maria al ballerino: ‘Tua moglie lo sapeva’

Durante la puntata si è rinnovato il guanto di sfida tra coach con Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che hanno infiammato il pubblico con una sensuale performance sulle note di Brivido Felino conclusa con un bacio con Maria De Filippi che ha gridato… “Scandalo… di Lorella mi fido, Emanuel l’hai detto a tua moglie (Giorgia)”. I giudici hanno però assegnato la vittoria a Raimondo Todaro e Arisa mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno proposto un medley dei Ricchi e Poveri con tanto di parrucca.

Il secondo eliminato è stato comunicato in casetta da Maria De Filippi dopo le altre due sfide della puntata del 25 marzo di Amici 22. Al ballottaggio sono andati il cantante Cricca (Cuccarini – Lo) e il ballerino Gianmarco Petrelli (Zerbi Celentano) che ha concluso la sua avventura nel talent di Canale 5. “Sette mesi sono tanti e cerchi sempre di non andare via da qua e siamo arrivati ad un punto che ti devi mettere in testa che primo o poi devi lasciare. Io mi affeziono tanto e sicuramente avrò tanta nostalgia… dagli odori, agli ambienti oltre che alle persone. In questa settimana mi è mancata tanto Megan” – ha affermato l’allievo

Gianmarco Petrelli è il secondo eliminato: ‘Questa settimana mi è mancata Megan’

“Non dimenticherò mai la faccia della maestra quando sono entrato dopo tanti provini. Mi hanno sorpreso le cose come sono andate. Quando avevo 16 anni lo vedevo tanto Amici e dicevo un giorno voglio essere lì” – ha affermato Petrelli che ha chiuso sottolineando aver fatto in parte quello che si era prefissato di realizzare. “Avrò sempre i miei pensieri. Sono molto emotivo e l’emotività non la so gestire”.