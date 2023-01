Due novità per gli appassionati dei programmi condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Da sabato 28 gennaio nel week end saranno riproposte le storiche puntate di Avanti un altro. La notizia è stata comunicato attraverso un promo in onda durante il game show di Canale 5. Sul futuro di Ciao Darwin è arrivato il chiarimento dello storico autore, Marco Salvati.

Dal 28 gennaio andrà in onda Avanti un altro story nel week end

Cambio di programmazione nel fine settimana per Avanti un altro con lo stop alle nuove puntate per dare spazio al revival con le migliori puntate di tutte le edizioni. Di conseguenze non saranno mandate in onda soltanto quelle più recenti ma i telespettatori potranno seguire anche quelle delle primissime edizioni. Un tuffo nel passato per rivedere protagonisti che hanno abbandonato il game show e che sono scomparsi prematuramente.

Un viaggio nel tempo e nell’evoluzione della trasmissione di successo dell’ammiraglia Mediaset in onda dal 5 settembre del 2011. Non è chiaro se saranno mandate in onda anche alcune delle puntate condotte da Gerry Scotti da gennaio 2014 a settembre 2015.

Ciao Darwin, l’autore Marco Salvati a Casa Pipol: ‘Lo vedrete nel prossimo autunno’

Nel frattempo Marco Salvati, storico autore della Sdl, ha confermato a Casa Pipol il ritorno di Ciao Darwin che sarà proposto all’inizio del prossimo autunno e non in primavera per questioni legate al palinsesto di Canale 5. Le prime puntate dovrebbero essere registrate tra aprile e maggio.

“Stiamo già in rampa di lancio. E l’ipotesi più accreditata, direi al 90%, 98% anzi 99% è che lo vedrete nel prossimo, primissimo autunno. Quindi chiaramente lo registriamo un po’ prima… Quindi quelle date uscite, aprile e maggio, avevano un fondo di verità, ma nel senso che sarà probabilmente il periodo in cui fatta la registrazione” – ha riferito Salvati.