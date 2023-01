Chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro, Andrea De Paoli sostituisce Daniel Nilsson: ‘É tornato in Svezia’

Dal biondo di Svezia Daniel Nilsson al moro mediterraneo Andrea De Paoli. “Il nostro amico Bonus si è dovuto trasferire in Svezia per ragioni sue. Appena torna lo troviamo qua affumicato come tutti i salmoni e le arringhe che vengono da lì”. Così Paolo Bonolis ha annunciato il temporaneo cambio della guardia nel ruolo nel corso della puntata del 25 gennaio di Avanti un altro.

Andrea De Paoli

Paolo Bonolis: ‘Il nostro amico Bonus si è dovuto trasferire in Svezia per ragioni sue’

“Noi abbiamo la necessità di avere un Bonus, come sarà questo nuovo portafortuna… Siamo in un’Italia in cui si vive di bonus, noi ci abbiamo il nostro: bello e fresco” – ha aggiunto il conduttore nel presentare il nuovo volto del game show di Canale 5. Il nuovo Bonus è il modello 37enne Andrea De Paoli. Fisico scolpito, occhi verdi e capelli castani… ha mandato in visibilio il pubblico in studio.

Fa parte dall’agenzia Match Picture, la quale annovera anche la presenza di altri volti dello spettacolo come Le Donatella e Luca Onestini ed è seguito da 282000 follower su Instagram. É stato testimonial di diversi marchi. Tra gli altri compare sulle copertine dei pigiami Enrico Coveri.

Il modello Andrea De Paoli è il nuovo Bonus di Avanti un altro

A battezzarlo la 49enne Elena Luongo da Giugliano, in provincia di Napoli, che prima di ricevere il massaggio da brividi del nuovo bonus si è resa protagonista della mossa. “Sono mamma e moglie felice e ci tengo a salutare la comunità dell’Oasi Sacro Cuore. A 7 anni ho vinto il premio da sciantosa facendo la mossa ed ogni qualvolta devo fare qualcosa o acquistare qualcosa lo minaccio dicendo che faccio la mossa”.

Il nuovo Bonus di Avanti un altro, Andrea De Paoli, le ha portato fortuna in quanto si è riuscita ad accomodare, anche se temporaneamente, alla postazione riservata ai campioni di giornata prima di essere spodestata da un’altra concorrente (Ludovica).