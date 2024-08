Avellino, le nozze al McDonald’s di Michele e Ilary diventano virali: ‘Siamo poveri’ (FOTO)

“Festeggiamo al McDonald’s perché siamo poveri“. Una storia quasi fiabesca in tempi di ostentazione e ricerca ossessiva di sfarzo e lusso a costo di indebitarsi per anni. Una coppia dell’avellinese, Michele e Ilary, ha deciso di coronare il loro sogno d’amore in una location atipica per i fiori d’arancio ma funzionale al loro progetto di nozze low cost.

Michele e Ilary, la coppia di Montoro che ha festeggiato al Mc Donald’s

La coppia di Montoro ha deciso di festeggiare le nozze al McDonald’s della Galleria Airone di Avellino

Del resto sono i sentimenti quelli che contano. Parenti ed amici dei due giovani di Montoro si sono ritrovati così al centro commerciale Galleria Airone di Avellino per la festa conviviale al McDonald’s, il più noto dei fast food. La notizia è stata divulgata dai canali social del centro commerciale e video e immagini sono diventati virali scatenando discussioni sul web. Le bomboniere sono state offerte dal punto della catena di ristoranti statunitense con gli invitati che sono tornati a casa con delle sacche verdi con i gadget Mc Donald’s. “Michele stai andando di lusso, ha risparmiato anche le bomboniere” – ha scherzosamente affermato uno degli invitati.

Le bomboniere ‘offerte’ dalla catena statunitense di fast food

Entusiasmo e buon umore per una festa particolare ma genuina in cui ha prevalso il desiderio di Michele e Ilary di celebrare la loro unione superando qualsiasi ostacolo. Durante il conviviale oltre i tipici panini non potevano mancare le patatine fritte, un cult per i frequentatori abituali del fast food. Non è la prima coppia che scegli il Mc Donald’s per la festa di nozze. Due coniugi francesi Ophélie e Thomas Billaudeau hanno deciso di celebrare il giorno più bello della loro vita nel segno di panini, ketchup e maionese.