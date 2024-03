Ballando con le stelle: Belen Rodriguez verso il sì, Carlucci in pressing su una delle rivelazioni di Sanremo

Sono già iniziate le grandi manovre per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci sta lavorando per strappare il sì di una show girl sempre al centro del gossip e di una cantante che lasciato il segno nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Belen Rodriguez pronta a tornare in Rai, la show girl pronta a scendere in pista a Ballando con le stelle

Belen Rodriguez è l’asso che la conduttrice dello show di Rai 1 vuol calare per sbancare nella sfida degli ascolti al sabato sera. Non è un mistero che Milly Carlucci l’avesse cercato già la scorsa estate dopo l’argentina aveva deciso di chiudere l’esperienza con Tu si que vales.

Per Dagospia questa volta il corteggiamento potrebbe andare a segno anche perché la partecipazione al talent potrebbe far da preludio per il passaggio definitivo alla tv di Stato per l’ex di Stefano De Martino. In ogni caso per chiudere l’operazione Ballando con le stelle la produzione dovrà garantire un importante cachet a Belen Rodriguez.

Big Mama

Milly Carlucci vuole Big Mama nel cast 2024

L’altro nome forte su cui punta Milly Carlucci è quello di Big Mama come riferito dal giornalista Alberto Dandolo. La conduttrice pare sia rimasta folgorata dalla cantante avellinese e la vorrebbe fortemente nel cast anche per il suo impegno nel sociale come paladina della Body Positivity. Anche in questo caso Milly Carlucci ha mosso passi importanti ed attende una risposta da Big Mama che potrebbe portare la sua verve sulla pista di Ballando.