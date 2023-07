Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli in giuria? “Presto racconterò come è andata’

Grandi manovre in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle con Milly Carlucci che sta lavorando ad un cast stellare.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci lascia la porta aperta ad un avvicendamento in giuria: la trattativa con Teo Mammucari

Secondo alcuni rumors non dovrebbero esserci stravolgimenti in giuria ma le ufficializzazioni tardano ad arrivare e la conduttrice ha lasciato aperto uno spiraglio ad un possibile avvicendamento. Ipotesi avvalorata dall’indiscrezioni di Tv Blog secondo la quale la produzione sarebbe in trattativa con Teo Mammucari per il ruolo di giudice anche se, in considerazione della sua precedente esperienza a Il Cantante mascherato, non è da escludere del tutto una partecipazione come concorrente.

Non solo sembra che ambisca alle palette di Ballando con le stelle anche Sonia Bruganelli che, dopo aver chiuso l’esperienza al GF Vip, si è concentrata sulla nuova edizione di Ciao Darwin, sui casting di Io Canto e su altri due programmi top secret. Secondo Dagospia Milly Carlucci non avrebbe concesso il via libera ma per The Pipol Gossip le cose potrebbero stare diversamente.

Per Dagospia Milly Carlucci avrebbe detto no a Sonia Bruganelli, le replica su Instagram: la trattativa sarebbe ancora aperta

“Il suo telefono squillava, squillava… chissà chi c’era dall’altra parte”. Sulla questione è intervenuta anche l’ex moglie di Paolo Bonolis che, nel replicare a Dagospia, non ha smentito l’ipotesi Ballando con le stelle. “Presto racconterò come è andata davvero”.