Barbara d’Urso semina indizi, lo scatto con Fagnani e le belle parole su Ballando con le stelle: ‘Prima o poi’

Le parole d’apprezzamento per Ballando con le stelle, lo scatto con Francesca Fagnani realizzato durante il Festival Marateale. Piccoli indizi sul futuro professionale di Barbara d’Urso? Di sicuro, come ha precisato anche la conduttrice, ammiccamenti e proposte non mancano.

Lo scatto con Francesca Fagnani al Festival Marateale potrebbe far da preludio ad un’intervista a Belve

In Rai potrebbe tornare a breve sul piccolo schermo come ospite. Non è un mistero che Mara Venier la stia corteggiando come ospite della puntata d’esordio di Domenica In e non è da escludere che Francesca Fagnani non si sia assicurata il faccia a faccia per la prossima edizione di Belve. In un’intervista rilasciata a Hollywood Reporter ha parlato dei rumors relativi ad una possibile partecipazione a Ballando con le stelle smentendo la sua presenza in giuria.

“Questa cosa non c’è mai stata, credo che quella che c’è stata finora è un’ottima giuria e lo sarà anche in futuro. Questa idea non c’è mai stata neanche in lontananza. Il programma mi piace e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuerò a vederlo” – ha riferito Barbara d’Urso che non ha escluso invece l’ipotesi di scendere in pista come concorrente. “Primo o poi capiterà che ballerò da Milly” – ha riferito.

“Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte” – ha aggiunto la conduttrice sottolineando che quando la collega l’aveva contattata era stata molto convincente ma che disse no perché in quel periodo era obbligata a fare una scelta.