Grande Fratello, tra Greta e Sergio scatta il bacio: i dubbi della madre dell’ex tentatrice

La svolta nella notte dopo settimane di corteggiamento. Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno vissuto una serata di ammiccamenti culminata con il loro primo bacio nella casa del Grande Fratello. Un momento intimo che si è concretizzato quando la diretta era terminata.

Greta e Sergio confidano ad Alessio di essersi scambiati un bacio nella casa del Grande Fratello

I due si stavano scambiando sguardi e tenerezze prima dello stop alle 2:00 del live che ha caratterizzato questa edizione del reality show del Canale 5. Quando accaduto nella notte è poi emerso dalle clip pubblicate sul sito del Grande Fratello. I due inquilini durante una conversazione con Alessio Falsone hanno rivelato di essersi scambiato un bacio. “Con Anita non sono riuscito a controllarmi” – ha detto l’allenatore con Greta che ha ribattuto. “Neanche io più. Ci ho messo un po’, ho i miei tempi”. Alessio ha abbracciato i due amici e poi ha raccontato ad Anita del bacio tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti.

Una svolta che ha destato qualche perplessità nella madre, Marcella, dell’ex tentatrice che avrebbe preferito che i due giovani si prendessero ancora del tempo e, soprattutto, si conoscessero lontano dalle telecamere del Grande Fratello. “No, non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, è come se si sentisse confusa e fuori controllo. Normale, non ha altre scelte, si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo e lei pensa che fuori il mondo non esiste più. Lei si sta adattando quando fuori dal programma c’è il mondo” – ha rimarcato aggiungendo che dentro la casa “sono tutti giocatori dentro la casa”.

La madre di Greta scettica su Sergio D’Ottavi: ‘Mi sembra qualcosa di costruito, avrebbero potuto viversi fuori’

Per la mamma di Greta Rossetti se Vittorio Menozzi non fosse uscito di scena le cose sarebbero andate in altro modo. “Vittorio ha avuto un modo carino di starle vicino senza secondi scopi. Questo mi sembra qualcosa di costruito. Perché non ho fiducia su Sergio? Perché avrebbero potuto viversi questo fuori e non così” – ha aggiunto Marcella Bonificio.

“Greta è uscita già da un programma e l’hanno massacrata. Non mi è piaciuto questo. Vedo forzature e pressioni su di lei. L’unico difetto che vedo è questo. Mi ricollego alla pressione ovattata. Come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra”.