Barbara d’Urso ricorda Berlusconi, Del Debbio: ‘Ora puoi piangere’, la reazione (VIDEO)

Nel corso dello speciale Tg5, condotto da Paolo Del Debbio, che ha preceduto i funerali di Silvio Berlusconi sono intervenuti numerosi personalità della politica e dello spettacolo. In collegamento dagli studi di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ricordato i primi passi mossi con il Cavaliere a TeleMilano58 e, nel finale, è stata spiazzata da una battuta del giornalista.

Barbara d’Urso ricorda i primi passi con Berlusconi a Telemilano58: ‘Curava tutti i dettagli’

“Io facevo una trasmissione in diretta tutte le sere nel 1977 e lui mi chiamava e veniva sotto gli studi. Sono stata a TeleMilano per due anni, ho imparato tantissimo da lui, curava tutti i dettagli” – ha raccontato Carmelita che ha spiegato che anche in occasione dell’ultimo programma in prime time che ha condotto (La pupa e il secchione) le ha fatto una notazione sui capelli. “Ma secondo me ti stavano molto meglio i capelli nel promo della trasmissione, ti aggraziavano di più”.

Barbara d’Urso ha spiegato che Berlusconi è stato l’ultimo politico che ha intervistato e aveva grande stima nei suoi confronti. “Voleva che io conoscessi Marta (Fascina) perché mi voleva bene e mi stimava tanto pure lei. Ora sono triste, so che è retorico, ma per me lui era davvero immortale. Sapevo che non stava bene, ma non me l’aspettavo” – ha aggiunto la conduttrice. In chiusura di intervento Paolo Del Debbio ha fatto una battuta che non è passata inosservata.

Barbara d’Urso ai funerali di Silvio Berlusconi

La battuta di Del Debbio: ‘Sei autorizzata a piangere’, Carmelita sorpresa

“Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare tranquillamente”. Affermazione che ha spiazzato anche Carmelita che ha reagito senza replicare ma con un’espressione del volto eloquente. Durante i funerali del Cavaliere Barbara d’Urso è stata poi inquadrata dalle telecamere del Tg1 in un’immagine che ha fatto rapidamente il giro del web.