Testamento Berlusconi: maggioranza Fininvest a Marina e Piersilvio, la cifra disposta per Marta Fascina

Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l’intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Silvio Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. Un legato di 100 milioni è stato disposto in favore al fratello Paolo.

Questo è quanto disposto dal testamento di Silvio Berlusconi. “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me” – si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo.” Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. A ciò ava aggiunto un legato di 100 milioni per Marta Fascina e di 30 milioni per Marcello Dell’Utri.

Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quindicina di righe .

“Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest spa, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

Ma secondo quanto riferito dall’Ansa la decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006. Su un blocco note, color giallo paglierino, con l’intestazione Villa San Martino, Silvio Berlusconi, il 2 ottobre, ha scritto a mano le sue volontà. Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro.

“Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi“. Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello. Immediate le ripercussioni su Piazza Affari dopo la lettura del testamento.

Le quotate della famiglia Berlusconi sono in calo in Borsa dopo la lettura del testamento del Cavaliere. Su Mfe, secondo gli analisti, scattano le prese di profitto dopo che il titolo era cresciuto nelle ultime settimane con la Borsa che speculava su una eventuale vendita