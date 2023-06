Funerali Silvio Berlusconi: Marta Fascina in lacrime e nel mirino degli haters, c’è Veronica Lario

Sempre con lo sguardo rivolto verso il feretro. Marta Fascina accarezza in lacrime la bara di Silvio Berlusconi. Poi si china e la bacia.

Funerali Berlusconi, Marta Fascina accarezza la bara e piange

Poco dopo tutti i figli del Cavaliere accarezzano il feretro. Marina scuote la testa. Poi si è seduta in prima fila assieme ai figli all’interno del Duomo, poi mano nella mano con la primogenita di Silvio Berlusconi fuori dalla cattedrale. Lacrime e commozione che sono finite nel mirino degli haters che sui social non hanno risparmiato provocazioni, battute e critiche alla compagna del Cavaliere.

Alle esequie era presente anche l’ex moglie Veronica Lario. Si è poi seduta in seconda fila, vicino alla moglie del figlio Luigi, Federica, e ad uno dei nipoti. Più indietro, sempre tra le prime file riservate alla famiglia, è arrivato Gianni Letta, accompagnato dal figlio Giampaolo, nella stessa fila siede Fedele Confalonieri.

Carla Dall’Oglio assente, la prima moglie dell’ex premier ha fatto pubblicare un necrologio

Non ha partecipato ai funerali di Stato dell’ex Premier Carla Dall’Oglio , sua prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio. Dall’Oglio era nella lista degli ingressi ma non è venuta. Nelle scorse ore aveva comunque fatto pubblicare un necrologio per dire addio a “un grande uomo e uno straordinario padre”.