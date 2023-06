Barbara d’Urso chiude la stagione di Pomeriggio 5 e svela il suo futuro

C’era attesa per il saluto finale di Barbara d’Urso in occasione dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 2 giugno. In queste ultime settimane sono circolati numerosi rumors sulla conduttrice che lavora da oltre 20 anni in Mediaset.

Barbara d’Urso, i ringraziamenti finali della conduttrice per la stagione di Pomeriggio 5

Carmelita ha il contratto in scadenza al 31 dicembre ma si era ipotizzato un divorzio anticipato per approdare in Rai come concorrente o giudice di Ballando con le stelle prima di individuare un programma ad hoc per lei. In chiusura di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso si è collegata con tutti gli inviati del talk pomeridiano di Canale 5 ed ha ringraziato tutta la squadra che lavora al programma.

“Voglio salutarvi come faccio da 15 anni, si stanno collegando tutti gli inviati che hanno lavorato insieme. La nostra redazione è fondamentale così come i nostri autori… E poi tutto lo studio, qui siamo pochi ma qua siamo pochi ma con tanto amore e orgoglio. Vi ringrazio per tutto l’amore che ci avete dimostrato quest’anno”.

La conduttrice televisiva: ‘Per voi che mi seguite da sempre l’appuntamento è a settembre’

Poi l’attesa chiosa finale…”Ringrazio la regia, le sarte, la costumista. Per voi che mi seguite da sempre e per sempre ci vediamo a settembre. Vi penserò per tutta l’estate”. In buona sostanza Barbara d’Urso ha smentito le voci che la davano in procinto di trasferirsi alla tv di Stato. La nuova stagione di Pomeriggio 5 ripartirà con Carmelita salda al timone del talk show pomeridiano.