Bruno Vespa piazza il colpo per Amadeus, l’annuncio a Domenica In: ‘Zelensky a Sanremo’

Colpo di scena durante Domenica In con Bruno Vespa che ha anticipato Amadeus ed ha rivelato un retroscena relativo ad uno degli ospiti di Sanremo 2023.

Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici del Festival con Chiara Ferragni e Francesca Fagnani

Prima dell’inaspettato botto del giornalista, il direttore artistico del Festival della canzone italiana aveva annunciato le nuove co-conduttrici dopo che erano già state ufficializzate Chiara Ferragni, che aprirà e chiuderà Sanremo 2023, e Francesca Fagnani. In un videomessaggio l’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu hanno riferito che saliranno sul palco dell’Ariston. Inoltre Amadeus ha anche annunciato la presenza dei californiani Black Eyed Peas tra gli ospiti.

Le sorprese non sono finite qui con Bruno Vespa che è intervenuto in diretta da Kiev nella parte finale della puntata del 15 gennaio di Domenica In. “Sono in Ucraina perché avevo appuntamento con il presidente Volodymyr Zelensky, ho fatto una bella intervista… Una parte intima, una passeggiata che è un inedito visto che lui interviste fuori del suo ufficio non ne fa. Poi mi ha parlato delle sue speranze… Mara (Venier) bisogna venire qua per capire il coraggio e la determinazione di questo popolo che è stato invaso un anno fa. Qualcuno dice che è un guerrafondaio ma se uno sente la gente sostengono che sia il più ragionevole di tutti”.

L’annuncio di Bruno Vespa da Mara Venier a Domenica In

Bruno Vespa intervista Zelensky a Kiev: ‘Il presidente dell’Ucraina interverrà a Sanremo per l’ultima serata’

Zelensky ha parlato del bel rapporto con l’Italia… Subito dopo il conduttore di Porta a Porta ha interrotto Mara Venier per comunicare una notizia: “Zelensky voleva venire a Sanremo, ho parlato con Amadeus che gli ha dato appuntamento per la serata finale in collegamento esterno”. L’intervista al presidente ucraino sarà trasmessa il 17 gennaio in uno speciale di Porta a Porta.