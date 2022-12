Sanremo 2023, Silvia Toffanin gela Amadeus: ‘Non interessata a quel genere di prestazioni’, le alternative

Un volto Mediaset al fianco di Amadeus per una delle serate del Festival di Sanremo? Il direttore artistico ci ha pensato ed ha mosso anche passi concreti per assicurarsi la presenza di una delle conduttrici di punta del Biscione. Sul palco dell’Ariston voleva essere affiancato da Silvia Toffanin.

Amadeus chiama Silvia Toffanin per il Festival di Sanremo ma la conduttrice dice no

Non una boutade visto che la notizia è stata confermata dai vertici di Cologno Monzese. A sorpresa, però, la partner di Piersilvio Berlusconi ha ringraziato Amadeus ma ha declinato la proposta di presentare una delle serate di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. Attraverso una nota stampa, diffusa dall’Ansa, sono stati resi noti i motivi del no di Silvia Toffanin che molti telespettatori avrebbero visto volentieri all’opera in occasione dell’evento musicale più importante della musica italiana.

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. É vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni”. Un inciso, che al di là dell’impegno con il talk show in onda la domenica, farà discutere. Da verificare se a questo punto ci sarà spazio per un altro volto Mediaset.

La nota Mediaset: ‘La proposta è stata fatta ma è impegnata col suo programma’, Panicucci e d’Urso tra le ipotesi

Federica Panicucci e Barbara d’Urso ma anche l’amico Gerry Scotti tra le opzioni che potrebbero essere prese in considerazione. In passato Maria De Filippi, con Paolo Bonolis nel 2010 e Carlo Conti nel 2017, e Michelle Hunziker, con Claudio Baglioni, hanno condotto il Festival della canzone italiana. Per l’edizione 2023 è certa la presenza, con Gianni Morandi nelle vesti di co-conduttore, di Chiara Ferragni (1° e 5° serata), Giorgia Cardinaletti e Francesca Fagnani.