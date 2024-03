Cara Delevingne, la casa di Los Angeles devastata da un incendio: l’equivoco sui gatti

La casa di Los Angeles da 7 milioni di dollari della modella e attrice Cara Delevingne è stata distrutta da un incendio. I vigili del fuoco hanno riferito che un pompiere è stato ricoverato in ospedale in discrete condizioni e una persona in casa ha subito una lieve inalazione di fumo.

Cara Delevingne, la lussuosa abitazione da 7 milioni di dollari è stata avvolta dalle fiamme prima dell’alba: non c’era nessuno

Delevingne ha condiviso diverse Stories su Instagram riferendosi all’incendio dopo che TMZ ha riferito che la casa nel quartiere di Studio City, avvolta dalle fiamme prima dell’alba, apparteneva a lei. L’attrice sta attualmente recitando in una produzione di “Cabaret” nel West End di Londra e apparentemente non era a casa. I pompieri sono arrivati alla casa a due piani e hanno trovato un forte incendio nella parte posteriore, che ha distrutto una stanza e si è diffuso in soffitta fino al crollo del tetto – ha detto Prange.

"Obrigada do fundo do meu coração a todos os bombeiros e pessoas que apareceram para ajudar."



– Cara Delevingne em novas atualizações em seu Instagram. pic.twitter.com/rOH0At6nWD — Portal Delevingne BR (@portalcaradbr) March 15, 2024

Al momento del rogo non c’era nessuno nell’abitazione. Ci sono volute più di due ore per spegnere le fiamme. “Grazie dal profondo del mio cuore a tutti i vigili del fuoco e alle persone che si sono presentate per aiutare” si legge in una Stories Instagram condivisa da Cara Delevingne. Una terza storia di Instagram mostrava una foto di due gatti con la didascalia: “Il mio cuore è spezzato oggi, non posso credere che la vita possa cambiare in un batter d’occhio, custodisci ciò che hai”. Successivamente ha chiarito con un altro post che i suoi gatti non sono rimasti feriti nell’incendio.

Cara Delevingne

Una Stories sui gatti pubblicata dalla modella ha fatto temere per la vita degli animali

La casa in mattoni bianchi con due piscine e due trampolini nel cortile fu costruita nel 1941 per la famiglia Von der Ahe, fondatrice della catena di alimentari Vons. delevingne e il suo designer hanno aggiunto elementi giocosi, tra cui una sala costumi per feste in maschera, un bagno in memoria di David Bowie, sale da poker e biliardo e una vasca per le palline. “Se ho una brutta giornata, salto nella vasca delle palline” – raccontò Delevingne ad una rivista.

La 31enne, nata a Londra, è diventata ampiamente nota come modella all’inizio degli anni 2010 e in seguito ha iniziato a recitare, apparendo nel film DC Comics del 2016. “Suicide Squad” e “Valerian e la città dei mille pianeti” del 2017, diretto da Luc Besson. È apparsa anche nella serie di Hulu “Only Murders in the Building” con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nel 2022, e in “American Horror Story” di FX nel 2023.