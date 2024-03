Chihuahua assalito e ucciso da molosso a Jesi, lo straziante racconto della padrona di Ringo Star

Aveva appena finito di realizzare un video con il suo dolcissimo chihuahua Ringo Star mentre passeggiava a Jesi, nella zona residenziale di via Bachelet, quando è improvvisamente spuntato un molosso scuro da via del Burrone.

La passeggiata e il video pochi istanti prima che Ringo Star fosse azzannato dal molosso: ‘L’ha trascinato via’

In pochi istanti il dramma, il cane ha azzannato e ucciso il piccolo amico a quattro zampe che coraggiosamente si era parato davanti alla padrona, Alessia Colasanti, e l’altra cagnolina cucciola di famiglia (figlia del chihuahua). L’animale si è avventato con ferocia su Ringo Star. “Lo ha azzannato così forte da strapparmi il guinzaglio di mano per poi portarlo via verso via del Burrone” – ha spiegato la donna che ha chiesto subito aiuto nella speranza di poter strappare il chihuahua dalle grinfie dell’animale. “Credo fosse un incrocio di razze tra un rottweiler e un pittbull ma non ne sono sicura”.

Tra le persone che hanno soccorso la donna la sera di giovedì 14 marzo (intorno alle 19:00) anche il proprietario del molosso, un 70enne, che ha tentato invano di fermarlo. L’uomo ha poi ritrovato Ringo Star privo di vita. “Me lo ha restituito in una busta piena di sangue. Me ha spiegato che, come era capitato altre volte, il suo cane era scappato all’apertura quando ha aperto il cancello elettrico mentre rientrava a casa con l’auto e che stava pensando di fare un recinto”.

Il proprietario del cane di grossa taglia ha recuperato il corpo privo di vita del chihuahua: ‘Non era la prima volta che scappava’

Il molosso pare abbia già ucciso un gattino. Sotto choc e in lacrime Alessia ha trovato il conforto di una ragazza e si è recata disperata alla clinica veterinaria Fausto Coppi. “Non so perché sono andata, ho sperato fino all’ultimo”. Il chihuahua Ringo Star avrebbe compiuto a breve 9 anni ed era stato stato adottato quando aveva appena due mesi. “Aveva appena fatto il video per mia figlia che vive a Milano e voleva vedere Ringhetto perché gli mancava tanto”.

Presentata denuncia: ‘Servono regole più ferree, i cani non sono tutti uguali e non sono per tutti’

Quell’ultimo filmato che ha condiviso su Facebook nel raccontare la dolorosa vicenda. Il cane di grossa taglia che ha aggredito il chihuahua era senza guinzaglio e museruola. La donna ha denunciato il proprietario dell’animale. “Vorrei dire ai padroni che i cani non sono tutti uguali, non sono per tutti. Per queste razze così forti, i molossi, servono regole più ferree per i padroni: dei corsi di addestramento, museruole e i patentini per poterli tenere”.