Tre persone sono morte in un incendio scoppiato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il figlio 27enne Davide.

Gianni Boscolo Scarmanati, Luisella Veronese e il figlio Davide sono deceduti nell’incendio di Sottomarina di Chioggia

I tre dormivano al piano di sopra e sarebbero morti a causa del fumo, provocato dall’incendio divampato al piano terra, per cause ancora da accertare, verso mezzanotte e mezza. L’altro figlio non era in casa quando sono divampate le fiamme. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere e l’autoscala di Mestre, al lavoro fino alle prime luci dell’alba.

L’abitazione è sotto sequestro per consentire le indagini. L’incendio ha coinvolto il piano terra dell’abitazione affiancata ad altre e disposta su tre livelli. L’allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno riguardato un locale al solo piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione. I pompieri, entrati della casa con gli autorespiratori, hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato dai sanitari del Suem. Tra i soccorritori anche Munir Umar, proprietario del K2 Kebab.

Rogo mortale nell’abitazione di Sottomarina di Chioggia

Il rogo è divampato al piano terra, le disperate richieste d’aiuto di Gisella Veronese: chi erano le vittime

L’uomo, che ha tentato di entrare in casa con una scala, ha dichiarato di aver visto alla finestra Gisella Veronese che tentava di chiedere aiuto. Le fiamme al piano terra sono state completamente spente e l’immobile dopo la bonifica è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco. Gianni Boscolo Scarmanati e la sua famiglia gestivano il Camping Smeraldo a Isola Verde. Il padre era uno dei più noti grossisti del mercato ortofrutticolo di Chioggia.

La moglie Luisella, invece, oltre ad aiutare il marito al campeggio, in passato aveva lavorato in ospedale come operatrice socio-sanitaria, mentre da alcuni anni era collaboratrice scolastica all’istituto Cestari-Righi di Chioggia. Lo stesso istituto frequentato dal figlio Davide, che poi aveva ottenuto il diploma da tornista. Il 27enne era appassionato di musica e suonava la chitarra.