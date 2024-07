Caterina Balivo torna dalla vacanza in Sardegna e trova la casa svaligiata: colpo da 300mila euro

Furto in casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo. I ladri sono entrati in azione di notte forzando una finestra del balcone dell’appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Una volta in casa la porta era bloccata dall’interno e venivano rubate borse di valore, Rolex, orologi di lusso e gioielli.

Colpo alla casa ai Parioli di Caterina Balivo, portati via Rolex, borse griffate e gioielli

Secondo una prima stima i ladri avrebbero portato via oggetti per un valore complessivo di 300mila euro approfittando dell’assenza della conduttrice televisiva che si è concessa qualche giorno di vacanza in Sardegna come testimoniano numerosi scatti condivisi sui social. Al rientro, la sera di domenica 30 giugno, l’amara sorpresa per Caterina Balivo che ha poi presentato denuncia. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La banda potrebbe essere la stessa che hanno svaligiato altri appartamenti in zone lussuose della capitale. Indagano gli agenti del commissariato Villa Glori. La conduttrice de La Volta Buona è sposata dal 2014 con il manager e scrittore Guido Maria Brera da quale ha avuto due figli.