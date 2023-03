Chi è il vincitore di Masterchef 12: il trionfo di Edoardo Franco, ex rider con la passione per la musica

Edoardo Franco è il vincitore della dodicesima edizione di Masterchef 12. In finale ha superato Thi Hue Dihn, di origini vietnamite, e Antonio “Bubu” Gargiulo, nato a Vico Equense (Napoli) e cresciuto a Cagliari. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno promosso a pieni voti il suo menù “Tutto mondo” ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring.

Edoardo Franco, il 26enne era emigrato prima in Scozia e poi in Germania: la scommessa Masterchef 12

Con umiltà e sacrificio aveva accettato di fare il rider in Germania durante il suo pellegrinare in cerca della sua giusta dimensione. Edoardo Franco, 26enne di Varese, non voleva che il suo talento restasse ingabbiato tra ordini e corse disperate per rispettare i tempi di consegna. Cercava solo l’occasione giusta per mostrare il suo talento in cucina.

Il treno giusto è passato e questa volta non ha portato lontano dai confini del Bel Paese ma nel programma più importante per chi sogna di spiccare il volo e diventare chef stellato. “Se potessi parlare all’Edoardo del passato cosa direi? Senza dubbio di rifare quello che ha fatto: non prendere quell’ultimo ordine, lasciare tutto e iscriversi a Masterchef” – ha raccontato durante la finale del cooking show in onda su Sky.

Dopo aver conseguito il diploma alberghiero, Franco ha lasciato Varese, dove viveva con i genitori e la sorella, per trasferirsi ad Edimburgo, in Scozia, per cercare fortuna con la fidanzata. Impegno e sacrificio non sono mai mancati al 26enne che da autodidatta ha iniziato a districarsi tra piatti tradizionali e nuove ricette dimostrando di saperci fare ma l’occasione giusta non è arrivata. Tra un’idea culinaria e l’altra non perdeva di vista la musica, l’altra sua grande passione. Per hobby, infatti, si diletta in produzioni.

Il diploma alberghiero e quel talento ai fornelli da autodidatta, produce musica per hobby

Ha accettato di lavorare come rider per un servizio di delivery. Nel frattempo la sua love story è naufragata e si è trasferito in Germania. Ad un certo punto ha deciso che era il momento di mettersi in gioco puntato tutte le sue fiches sulla partecipazione a Masterchef Italia 12. Una scelta che dopo un percorso tutt’altro che agevole è stata ripagata dal successo maturato nel corso della finalissima del 2 marzo di Masterchef 12.

Edoardo Franco ha potuto urlare la sua gioia dopo che Antonino Cannavacciuolo, uno dei quattro giudici, ha pronunciato il suo nome al momento della proclamazione. Un trionfo che gli ha assicurato il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi. Nel cooking show di Sky si è fatto notare anche per l’acconciatura particolare, per i suoi tatuaggi e l’abbigliamento eccentrico.