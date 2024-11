Chi è Manuel Pia, Dalila Di Lazzaro a Verissimo con il giovane fidanzato: ‘Sono più piccola di lui’

Per la prima volta Dalila Di Lazzaro è stata ospite in una trasmissione televisiva con il fidanzato. L’attrice è legata da 12 anni a Manuel Pia, di quasi 20 anni più giovane “All’inizio abbiamo tenuto un po’ nascosta la nostra relazione per il problema dell’età, ma l’amore non ha età”- ha affermato la 71enne nel corso della puntata del 16 novembre di Verissimo.

Dalila Di Lazzaro a Verissimo con il partner 43enne Manuel Pia: ‘L’amore non ha età’

“L’ho sempre ammirata anche prima di conoscerla personalmente. Quando ero piccolo ero monellissimo, vivacissimo e quando c’era la pubblicità di Dalila mi bloccavo davanti alla televisione. Era l’unica cosa che mi faceva star buono. É incredibile, poi l’ho incontrata e ci siamo innamorati. Una stella tra le mani” – ha riferito il 43enne originario di Cagliari. “Ho scritto una canzone sull’amore che non ha età e facevo su e giù per andare a trovarla” – ha aggiunto il chitarrista e pluristrumentista.

Dalila Di Lazzaro ha spiegato che il somigliarsi molto è la forza della loro relazione. Un legame benedetto dal cielo con l’attrice che ha spiegato il figlio scomparso amava la chitarra come Manuel Pia. “Cristian suonava la chitarra, era pazzo per la sua chitarra. Ha fatto dei concerti. Studiava per diventare dentista ma la sua passione era questo strumento di cui Manuel ha fatto la sua professione. É incredibile questa associazione”. Inizialmente era diffidente. “Ci abbiamo messo un bel po’. Guardando anche l’età dicevo non è possibile. La sua persistenza nel venirmi a trovare e portarmi questi suoi dischi che faceva… “. Il musicista ha spiegato di averla vista per la prima volta a Milano in occasione di un suo concerto.

“Era tra gli ospiti. Quando l’ho vista mi sono avvicinato per salutarla e le ho chiesto se potevo stringerle la mano. Mi ha detto che aveva sentito alcuni brani e mi ha ripetuto alcune frasi facendomi capire che mi aveva ascoltato con attenzione. La cosa è un po’ scemata e ci siamo sentiti nel tempo. Poi ho scritto una canzone per lei, Dalila, e gliel’ho mandata e si è commossa” – ha precisato Manuel Pia con Dalila Di Lazzaro che ha spiegato di essere più piccola di lui.

La diffidenza iniziale, l’incontro al concerto: il chitarrista le ha dedicato un brano

“Mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale”. Prima di lasciare lo studio il chitarrista ha fatto una dedica all’attrice. “Ringrazio Dio per avermi fatto incontrare una persona unica come sei tu. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla” – ha detto Pia prima di scambiare un tenero bacio con la compagna.

Il 43enne Manuel Pia ha studiato all’Accademia di musica moderna di Verona, si è laureato in chitarra, poi ha conseguito un master. Cielu, Libertà e L’uomo di carbone sono alcuni dei brani scritti e pubblicati. Ospite di Sanremo Doc nel 2020, ha collaborato con l’orchestra Wind Sinphony Orchestra G.Verdi di Sinnai