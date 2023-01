Dalila Di Lazzaro a Domenica In: ’11 anni a letto, i medici non mi hanno creduto’, Mara Venier si commuove

L’ex modella e attrice Dalila Di Lazzaro è stata ospite della puntata del 1° gennaio di Domenica In. La 69enne friulana ha raccontato dei problemi fisici che le hanno condizionato la vita dopo un grave incidente con un motorino. Mara Venier ha raccontato di averla corteggiata per tre anni perché lei fatica a muoversi.

Dalila Di Lazzaro: ‘Venticinque anni fa ho chiuso i giochi, all’epoca non parlavano del dolore cronico’

“Venticinque anni fa ho chiuso i giochi con i medici che non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima. All’epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile, io mi sono rotta l’atlante (cervicale) e loro non mi hanno fatto una lastra importante che si vede solo dalla bocca”.

Dalila Di Lazzaro ha spiegato di essere rimasta a letto per 11 anni. “In questo periodo non mi sono mai alzata, neanche per lavarmi, mangiavo così… Purtroppo è finita ma io non voglio la pietà della gente perché sono una combattiva e devo aiutare migliaia di persone che si trovano nella condizione del dolore cronico”.

Dalila Di Lazzaro

Mara Venier si commuove: ‘Vederti entrare e camminare mi rende felice’

L’attrice ha spiegato che non ci sono centri specializzati per il dolore. “Adesso se ne parla perché ho scritto i libri. Sono dovuta andare a Phoenix, in Arizona”. Dalila Di Lazzaro trascorre gran parte delle giornate sul letto divano. “Mi chiamano Cleopatra” -ha scherzosamente affermato prima di un momento di commozione. “Ti sei alzata, hai fatto il viaggio e vederti entrare e camminare mi rende felice” – ha riferito Mara Venier che ha stretto in un abbraccio l’artista originaria di Udine.

Nella lunga intervista Dalila Di Lazzaro ha ripercorso le tappe principali della sua carriera ma anche delle nozze quando era adolescente (15 anni), del figlio Christian, scomparso a 20 anni in un incidente, e della grande paura mentre volava da Miami alle Bahamas con il miracoloso salvataggio in mare.