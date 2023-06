Teramo, come richiedere l’assegno per disabilità gravissime

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande al Comune di Teramo per l’erogazione di assegni in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di dipendenza vitale.

L’erogazione dell’assegno è subordinata alla disponibilità dell’assistente familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di dipendenza vitale al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso o mediante ricorso ad assistenti.

Ai fini dell’ammissione al beneficio, le domande saranno valutate dall’Uvm (Unità di Valutazione Multidimensionale) del Distretto Sanitario. La graduatoria verrà stilata in base alla valutazione dell’aspetto clinico e sanitario che determina il bisogno assistenziale relativo alla compromissione dell’autonomia funzionale del richiedente e in base alla condizione reddituale definita dall’ISEE sociosanitario.

Assegno per disabilità gravissime, il Comune di Teramo prevede un contributo minimo di 400 euro

Il Comune di Teramo, erogherà ai soggetti posizionati in base all’eventuale graduatoria, un contributo minimo mensile di € 400,00 ed uno massimo di € 700,00 per 12 mensilità, il cui ammontare tiene conto degli elementi bioclinici, sociali, familiari e reddituali che costituiscono il “budget di cura” facente parte del “piano assistenziale individuale” redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno secondo criteri specificati nell’Avviso.

La domanda, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it o tramite il servizio postale o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo, al seguente indirizzo: Via Della Banca, 1 – 64100 Teramo. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “RICHIESTA DI ASSEGNO PER DISABILITÀ GRAVISSIME”. I termini per la presentazione sono fissati alle ore 12.00 del 27/07/2023.

I dettagli e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune, nella sezione ‘Comunicazioni dai Settori’ o presso l’Ufficio Attività Sociali, in via D’Annunzio.

L’Assessore Ilaria De Sanctis rimarca come si tratti di: “Un segnale di vicinanza dell’amministrazione, e implicitamente dell’intera cittadinanza, a chi assicura l’impegno quotidiano e straordinario ai cari che necessitano di cure e presenza costanti. Siamo mossi dalla convinzione che si tratti di un aiuto importante per le famiglie che vivono tali condizioni speciali”.