Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera infiammano la notte di Halloween: ‘Storia intricata’

Da settimane si parla di una love story per Chiara Ferragni dopo il discusso flirt con Silvio Campara. Negli ambienti del jet set milanese il rumors sul feeling speciale con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e della seconda moglie Cecilia Pirelli, circolava da settimane con il giornalista e autore Gabriele Parpiglia che aveva lanciato l’indiscrezione.

Chiara Ferragni e Marco Tronchetti Provera rompono gli indugi dopo i rumors delle scorse settimane

Rumors che ha trovato conferma nella notte di Halloween quando Chiara Ferragni e il manager del gruppo Pirelli si sono concessi la prima uscita pubblica e sono stati immortalati insieme mentre si trovavano insieme a una festa con look in linea con la notte delle streghe. Lo scorso anno, prima che esplodesse il caso del pandoro griffato, si era trasformata in Sharon Stone per il party del 31 ottobre. Lo scatto li ritrae abbracciati mentre conversano con altre persone.

“Non è un’amicizia, ma una storia d’amore intricata” – ha precisato Parpiglia attraverso un post condiviso su Instagram in cui precisa che di “uscite insieme” ne hanno fatto già parecchie. Un ulteriore particolare della serata è emerso da un video che ritrae l’imprenditrice digitale e Giovanni Tronchetti Provera mentre si scambiano tenere effusioni.

Il retroscena di Parpiglia e la serata insieme tra abbracci e effusioni

Una conoscenza che è nata a… scuola. Quella che frequentano i rispettivi figli – Giovanni Tronchetti Provera ne ha avuti tre dall’ex moglie Nicole Moellhausen -dove si sarebbero incrociati per la prima volta. Prima della festa di Halloween erano stati avvistati insieme al ristorante La Briciola di Milano dove Chiara Ferragni stava festeggiando il compleanno della mamma, Marina Di Guardo. Un rapporto che avrebbe vissuto già qualche fase delicata ma che ora sembra procedere a gonfie vele.