Ciao Darwin, Paolo Bonolis dà appuntamento a marzo: la decisione a sorpresa di Mediaset

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Paolo Bonolis ha dato appuntamento a marzo con la nuova stagione di Ciao Darwin. L’esilarante programma di Canale 5 manca dai palinsesti di Canale 5 dalla primavera del 2019, stagione caratterizzata dal grave infortunio a Gabriele Marchetti.

Slitta la nona edizione di Ciao Darwin per questioni economiche, potrebbe andare in onda in autunno

La trasmissione ciclicamente viene riproposta a distanza di alcuni e così sarebbe dovuto essere quest’anno in occasione della nona edizione dello show che ha fatto il suo esordio il 3 ottobre del 1998. Ciao Darwin doveva essere il fiore all’occhiello della programmazione primaverile ma Davide Maggio ha anticipato che il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è scomparso dai palinsesti.

Il motivo sarebbe prettamente economico dovuti agli alti costi della trasmissione che potrebbe essere proposta in autunno spending review permettendo. Lo show potrebbe rappresentare un jolly da calare per contrastare la Rai in una fase calda della stagione televisiva.