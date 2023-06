Damiano dei Maneskin, il video galeotto del bacio con Martina e la fine della relazione con Giorgia

Galeotto fu il video pubblicato su TikTok che lo ritrae mentre bacia una ragazza in una discoteca di Formentera. Quella sera con Damiano David, frontman dei Maneskin, non c’era la storica fidanzata Giorgia Soleri ma Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis.

Damiano dei Maneskin ha annunciato la fine della relazione con Giorgia Soleri dopo il video su TikTok

Video galeotto, diventato virale, che ha costretto Damiano ad accelerare un annuncio che probabilmente avrebbe voluto dare con tempistiche e modi diversi. La voce della band romana ha riferito via Instagram Stories che la relazione con Giorgia Soleri è finita.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come conoscere la situazione ed è stato un mio errore” – ha precisato. “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento” – ha aggiunto.

Il bacio della discordia con Martina Taglienti

Le prime iterazioni social con Martina Taglienti nel 2017

Il fuoco covava sotto la cenere con Damiano David e Martina Taglienti che si sarebbero lanciati segnali eloquenti già in passato come testimoniano le numerose iterazioni social nel 2017. Secondo Fabrizio Corona: “La coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena“. Ed ancora sulla nuova fiamma del frontman dei Maneskin. “La ragazza è da sempre presente in tutte le tournée e in tutte le serate tra amici” – l’indiscrezione dell’ex re dei paparazzi.