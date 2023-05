Damiano dei Maneskin senza veli su Instagram, la reazione di Lazza: ‘Sempre col… all’aria’

Ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in occasione della fine del tour dei Maneskin che ha infiammato i fan e sollevato un nuovo polverone. Damian David si è nuovamente mostrato senza veli sul social.

Damiano David dei Maneskin pubblica uno scatto audace: ‘Tour finito, sarò nudo a fumare canne’

Nella foto il frontman della band romana è seduto sul letto con le gambe divaricate e l’emoticon di un cuoricino a coprire le parti intime. “Il tour è finito… Vuol dire che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno”. Tra i tanti commenti condivisi non è passato inosservato quello di Lazza. “Stai sempre c… all’aria oh”. In molti hanno interpretato il post del cantante, secondo classificato a Sanremo 2023, come provocatorio e critico.

Il commento di Lazza e la reazione del frontman della band romana

Nessun like da parte di Damiano dei Maneskin che però ha commentato ad uno degli utenti che ha risposto a Lazza scrivendo “Quadrupede”. Una foto da evitare per qualcuno, da far girare la testa per altri o il modello ideale per dipingere un quadro. Altri hanno criticato il contenuto del post. Di certo David ha nuovamente lasciato il segno incassando un boom di like per l’audace scatto.