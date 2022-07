Dayane Mello, bacio infuocato con la modella Dana Saber mentre passeggia con Soleil (VIDEO)

Un bacio bollente mentre passeggia nel cuore di Milano. Dayane Mello infiamma nuovamente il web ed il gossip per essersi fatta immortalare dai paparazzi mentre scambia tenerezze in strada con Dana Saber, una modella 29enne che ha studiato all’Università di Trieste.

Dayane Mello senza freni con Dana Saber sotto gli occhi di Soleil Sorge

A rendere ancora più intrigante lo scatto la presenza di Soleil Sorge e del suo cagnolino Simba. Come evidenziato da Whoopsee, che l’ha immortalate, le Mellos (come vengono chiamate le ex gieffine) hanno pranzato da Il Salumaio di Monte Napoleone dopo una veloce messa in piega ed in serata sono intervenute su Radio Deejay dalla Terrazza Martini. Di sicuro, però, sono state le effusioni in strada con Dana Saber a richiamare l’attenzione di numerosi fan della modella brasiliana.

Video e foto sono diventati virali ed hanno acceso nuove discussioni su Twitter tra i fan di Dayane, in visibilio, e chi ha puntato l’indice sull’ex di Stefano Sala per ‘l’eccessivo esibizionismo”. La modella è spesso al centro del gossip. Dopo aver chiuso la relazione con l’imprenditore Andrea Turino, si è avvicinata al modello Carlo Motta mentre di recente si è parlato di un possibile flirt con il rapper torinese Boro Boro.