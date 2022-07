Covid Corea del Nord, l’accusa di Kim Jong Un: ‘Contagio diffuso dai palloncini della Corea del Sud’

“Palloncini volati dalla Corea del Sud hanno innescato il Covid 19 in Corea del Nord“. Questa l’incredibile accusa che arriva dal leader Kim Jong Un.

Nuove tensioni tra le due Coree: nel mirino i palloncini fatti volare dagli attivisti

La discutibile teoria ha acuito le tensioni tra i due Stati. Il riferimento è ai palloncini che da anni fanno volare gli attivisti al confine per distribuire centinaia di migliaia di volantini di propaganda critici nei confronti del leader nordcoreano Kim Jong Un. Attività che è stata più volte condannata dalla Corea del Nord ha spesso espresso rabbia nei confronti della leadership sudcoreana per non aver bloccato la protesta e preso provvedimenti nei confronti degli autori.

Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha affermato che non c’era alcuna possibilità che i palloncini sudcoreani potessero aver diffuso il virus alla Corea del Nord.

Il boom di contagi ad Ipho avrebbe innescato altri focolai di Covid in Corea del Nord

l rapporti dei media statali riferiscono che il centro per la prevenzione delle epidemie della Corea del Nord ha trovato cluster di infezione nella città di Ipho vicino al confine sud-orientale e che alcuni residenti con sintomi febbrili si sarebbero recati a Pyongyang.

Il centro ha affermato che un soldato di 18 anni e un bambino di 5 anni all’asilo hanno avuto contatti con “cose ​​​​aliene” nella città all’inizio di aprile e in seguito sono risultati positivi alla variante Omicron.