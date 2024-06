Diletta Leotta e Loris Karius sposi a Vulcano, Hunziker in lacrime: video, foto e invitati doc

Dopo il white party pre-matrimoniale sabato 22 giugno Diletta Leotta è convolata a nozze con Loris Karius nella chiesetta Grazie di Gelso nell’incantevole borgo marinaro di Vulcano con il rito religioso celebrato al tramonto dal parroco Raffaele Lio.

Il cagnolino di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pronunciato il sì nella chiesetta Grazie di Gelso, papà Rori l’ha accompagnata all’altare

Per il giorno più bello della sua vita l’inviata Dazn ha indossato abito bianco interamente ricamato in pizzo, realizzato custom made dal brand di abiti da cerimonia Atelier Emé. Sul lunghissimo velo bianco la scritta All I Ever Wanted. Ad accompagnare Diletta Leotta all’altare papà Rori sulle note di All of You di John Legend. Giacca bianca per il portiere del Newcastle. In smoking anche il cagnolino Lio.

Tra gli invitati alla cerimonia tantissime star del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno raggiunto le Eolie già 24 ore prima per la festa pre-matrimoniale. Emozioni a go go con Michelle Hunziker che non ha trattenuto le lacrime come testimoniato da una Stories condivisa dalla figlia Aurora Ramazzotti. Riflettori sugli outfit scelti dagli invitati. Si va dal turchese di Elisabetta Canalis all’abito verde acqua di Chiara Ferragni che lascia poco all’immaginazione.

Diletta Leotta con Rossella Fiammingo

Elisabetta Canalis sceglie il turchese, verde acqua per Chiara Ferragni, Elodie damigella d’onore

Presenti Claudio Marchisio e partner, la schermitrice Rossella Fiammingo ed Elena Barolo tra gli altri. La festa si è spostata all’hotel Therasia per il ricevimento che ha avuto come momento clou l’esibizione dell’amica Elodie che Diletta Leotta ha scelto come damigella.