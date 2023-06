Drillionaire, dalla Salernitana al successo nel segno del… Bon Ton con Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta

Spread the love

Ha messo insieme Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta per dar vita il singolo Bon Ton che ha già infiammato gli appassionati di musica. A fare da trait d’union tra i tre artisti che mandano in visibilio i teenagers il produttore Drillionaire, nome d’arte di Diego Vincenzo Vettraino, che il 30 giugno pubblicherà il suo primo album ufficiale: ’10’.

Diego Vettraino ha conquistato la promozione in I divisione con la Salernitana, poi ‘è diventato Drillionaire

Intervistato dal Tg1, il discografico ha parlato della sua seconda vita dopo aver lasciato il calcio sulle immagini della sua breve esperienza alla Salernitana nella stagione 2012/13, quando i granata, allenati prima da Galderisi e poi da Perrone, militavano in Lega Pro Seconda divisione. Nove presenze per l’ex centrocampista e la promozione in Prima divisione. Con il Trapani ha esordito anche in serie B ma la sua carriera è riuscita a decollare come si auspicava. Il ritiro è arrivato ad appena 25 anni.

Al Tg1: ‘Non mi spaventa neanche vivere una terza vita’

“Le sensazioni che ti dà la musica è inspiegabile. Senti subito quando qualcosa è forte e ti arriva dentro. Non mi spaventa neanche vivere una terza vita, il bello è cercare di evolversi e non restare sempre nella zona di confort” – ha spiegato Diego Vincenzo Vettraino ‘ Drillionaire‘ che con la musica ha conquistato quella ribalta che non è riuscita a raggiungere sul rettangolo verde .