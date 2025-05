Sognando Ballando, Milly Carlucci piazza il colpo Totti e riabbraccia a sorpresa Raimondo Todaro

Milly Carlucci e Raimondo Todaro

Il nuovo show di Rai 1 celebra i 20 anni di Ballando con le Stelle

Si chiama “Sognando Ballando” il nuovo spin-off in quattro puntate, pensato da Milly Carlucci per festeggiare i 20 anni del celebre talent di Rai 1. In palio: un posto da maestro nell’edizione autunnale del programma. Il programma è stato presentato all’Auditorium Rai del Foro Italico. Presente Paolo Belli e Selvaggia Lucarelli in rappresentanza della giuria che sarà sempre composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni.

E ancora ci saranno i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano.

Totti ospite speciale (forse ballerà?)

Tra gli ospiti della seconda puntata c’è Francesco Totti. Non è detto che balli, ma potrebbe esibirsi in un esercizio di palleggio. La conduttrice ci spera: “Mai dire mai”. Poi spiega. “Farà un viaggio tra i calciatori che hanno partecipato a Ballando“, spiega la conduttrice. Ma è così timido che non balla?, chiede Selvaggia Lucarelli che che le siede accanto. “Convincilo tu. Allora siamo a posto”, è la spiritosa controreplica. Al massimo l’ex capitano giallorosso potrebbe esibirsi in un mitico esercizio di palleggio

Il casting dei futuri maestri

Dieci aspiranti ballerini si sfideranno in pista con i professionisti storici. La giuria classica sarà affiancata dal voto social. In finale, balleranno con ex vip del programma per dimostrare di saperli guidare. In palio un posto per l’edizione autunnale di Ballando con le stelle.

Ospiti, emozioni e memoria

In conferenza stampa era presente Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto ballerà con Samuel Peron che si era infortunato, dopo l’addio di Madonia, al suo posto è subentrato Simone di Pasquale che spiega Carlucci “ha fatto un ottimo percorso”.

Nel corso delle puntate vedremo Hoara Borselli (prima vincitrice e protagonista della prima puntata), Natalia Titova, Garko, Rosolino, Emanuele Filiberto e persino la “Milly 2” della Gialappa’s, alias Giulia Vecchio. Simone Di Pasquale incontrerà anche la sua nemesi cioè Natalie Guetta perché lui ha avuto anche una fragorosa stagione, che arrivava in pista e dimenticava tutto ma il pubblico la amava, tanto che Selvaggia diceva di non votarla. Sarà un viaggio tra memoria e novità, con la partecipazione del pubblico giovane a fare da ago della bilancia.

Ospiti e clamorosi ritorni: ‘Todaro fa parte della nostra storia’

Milly Carlucci ha spiegato che alla quarta puntata arriveranno sette coppie e chi ci sarà la vera prova di Ballando con le sette coppie rimaste. “Il compito per i maestri sarà ballare con vip e personaggi storici di Ballando con le stelle. Abbiamo preso personaggi del passato perché costruire dal nulla un personaggio non bastano pochi giorni. Quindi torneranno Nargi, Ossini, Guaccero e Wanda Nara . Ma anche Samanta Togni e Raimondo Todaro, che rientra dopo la sua partecipazione come professore ad Amici” – ha sottolineato la conduttrice.

“Farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia“ – ha precisato Milly Carlucci. Ultima curiosità nel caso, dovesse esserci la famosa fumata bianca, quindi il nuovo papa? Risponde Williams Di Liberatore, si aprirà la finestra del Tg1 e andremo poi avanti a oltranza con gli aggiornamenti.