Elena D’Amario, incidente imbarazzante durante la registrazione di Amici

Pochi giorni fa è stata protagonista di un acceso scontro con Alessandra Celentano. Elena D’Amario è stata protagonista anche della registrazione della puntata di Amici del 9 novembre.

Elena D’Amario, durante il ballo a due con Umberto Gaudino viene via qualche indumento di troppo

Questa volta la ballerina non è finita al centro dell’attenzione per aver manifestato la sua opinione rispetto alle valutazione degli insegnanti. Secondo le anticipazioni l’artista si è resa protagonista di quello che viene chiamato in gergo wardrobe malfunction.

Un problema con un indumento che di fatti ha prodotto un incidente sexy. Le prime indiscrezioni facevano riferimento ad una situazione imbarazzante con Elena D’Amario che sarebbe rimasta praticamente senza veli.

La performance potrebbe essere tagliata dagli autori di Amici

Successivamente è stato precisato che l’incidente sexy si è verificato mentre era impegnata in un passo a due con Umberto Gaudino. La coreografia prevedeva che il partner di ballo le avrebbe dovuto togliere i pantaloni ma pare sia venuto via anche metà reggiseno. Per capire se questo fuori programma andrà in onda o sarà tagliato dagli autori bisognerà attendere la puntata di Amici di domenica 12 novembre.