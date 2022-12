Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, nozze finite dopo 19 anni: il 2022 nero delle coppie

L’anno nero per le coppie della tv e dello spettacolo si chiude con un’altra rottura destinata a far rumore. L’attrice Elena Sofia Ricci ha lasciato Stefano Mainetti dopo una love story durata 19 anni.

Il rapporto tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti era in crisi

L’indiscrezione è stata rilanciata da Today che ha fatto riferimento ad una fonte vicino all’artista che un anno dopo le nozze aveva avuto una figlia, Maria, dal musicista. Una decisione che sarebbe maturata di comune accordo dopo un periodo complicato che è sfociato in una crisi che la coppia non è riuscita a ricomporre. Al momento non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale né da parte di Elena Sofia Ricci né da Stefano Mainetti.

Era il secondo matrimonio per la 60enne fiorentina che nel 1991 si era sposata con lo scrittore Luca Damiani che aveva lasciato un anno e mezzo dopo. L’attrice si era poi legata al compositore 65enne dopo aver chiuso la relazione con Pino Quartullo, padre della prima figlia, Emma.

Il primo incontro in Toscana, le nozze nel 2003

Aveva 40 anni e il primo incontro con Mainetti avvenne in maniera inaspettata in Toscana. Il 20 ottobre 2003 le nozze ed un anno e mezzo dopo venne alla luce Maria che ora ha 19 anni. Elena Sofia Ricci e il marito hanno cercato sempre di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. L’attrice tornerà su Rai 1 con la settima edizione di Che dio ci aiuti da giovedì 12 gennaio 2023.