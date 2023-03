Amici 22, Megan Ria e NDG: le reazioni dopo l’eliminazione tra lacrime, delusioni e sorprese

La prima puntata del serale di Amici 22 si è chiusa con una doppia eliminazione. Seguendo la formula delle ultime edizioni le squadre dei professori si sono affrontati in una serie di sfide.

Il primo round ha visto protagonisti gli allievi di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro cantanti e ballerini del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che è uscito battuto. In sfida sono andati Maddalena Svevi (ballo), Cricca (cantante) e Megan Ria (ballo). Quest’ultima è stata la prima ad abbandonare la scuola di Amici. Durante il suo percorso aveva deciso di cambiare insegnante passando, non senza polemiche, da Raimondo Todaro ad Emanuel Lo.

Megan Ria è la prima eliminata ma conquista una prestigiosa borsa di studio: ‘Non mi pento di niente’

In lacrime la ballerina. “Partiamo dal presupposto che faccio le cose per mio piacere e non per forza per vincere. Ho fatto il casting… se gli piaccio gli piaccio ed è iniziato tutto da lì. La prima lezione con Elena (D’Amario) subito mi ha illuminato e affine con lei. Mi sono sentita subito capita ed è subito arrivato che io volevo imparare da tutti. Per la prima volta mi sono svegliata che non avevo ansia. Per me ho già vinto, sono felice di quello che ho fatto anche perché tutti i giorni ho cercato di dare il massimo. Non mi pento di niente“.

Prima di congedarsi Maria De Filippi ha comunicato a Megan Ria che ha ottenuto una borsa di studio di 5 settimane alla scuola ufficiale della compagnia di Alvin Ailey. “Non me l’aspettavo, non sto ancora realizzando. Non vedo l’ora di dirlo a mia mamma che lei si scioglie… Penso che questo sia l’inizio di tante cose belle. Questo programma mi ha fatto crescere e capire tante cose di me”. Prima di lasciare lo studio la ballerina aveva anche rischiato di cadere.

Ndg perde il duello con Federica Andreani: ‘Mi aspettavo di andare più avanti’

Il secondo eliminato della puntata di Amici 22 del 18 marzo è il cantante NDG, sempre della squadra dei CuccaLo, che ha perso il ballottaggio con la ballerina Federica Andreani del team di Arisa e Raimondo Todaro. “Nicolò oggi è un’artista migliore, ha una consapevolezza maggiore e gli dico bravo, vai fuori e spacca il mondo. Sono già concentrato sui progetti futuri. Mi aspettavo di andare più avanti. Non ho rimpianti e soprattutto non ho avuto paura e questa cosa me la porto fuori” – ha dichiarato NDG di Nicolò di Girolamo.