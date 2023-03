Amici, coup de théâtre: Benedetta Vari andrà al serale ma non come allieva

Nello spazio di pochi minuti prima dice addio al serale di Amici poi rientra dalla porta principale. Epilogo clamoroso per Benedetta Vari, specialista del latino americano, nel corso dell’ultima registrazione del pomeridiano del talent show di Canale 5 che è stata caratterizzata dalla prima conduzione di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Benedetta Vari era entrata in extremis ad Amici al posto di Eleonora Cabras

La tappa finale ha definito il roster degli allievi che si giocheranno la vittoria della ventiduesima edizione del talent show. Nella categoria ballo Benedetta Vari, che ha preso il posto di Eleonora Cabras poche settimane fa, sperava di strappare la maglia della finale dopo gli elogi incassati dal maestro Raimondo Todaro che l’ha fortemente voluta.

In occasione della registrazione di Amici del 3 marzo è stata chiamata ad esibirsi in un passo a due con Umberto. Come emerge dalle anticipazioni la 22enne è stata eliminata anche perché, dopo averla vista all’opera, la produzione aveva in mente un progetto diverso per lei. Benedetta Vari non ha conquistato la maglia per la finale ma ha strappato un contratto da professionista per ballare con Mattia Zenzola, altro specialista del latino americano.

Benedetta Vari viene eliminata ma strappa un contratto da professionista: la ‘missione’ in casetta

Resterà così in cassetta e preparerà con l’allievo le performance del serale. Un coup de téâtre visto che in passato alcuni allievi ballerini di Amici sono riusciti a sottoscrivere un contratto da professionista ma dalla stagione successiva del talent. Per assistere al clamoroso epilogo i fan di Amici dovranno attendere domenica 12 marzo perché il 5 marzo sarà trasmessa la puntata rinviata per via della scomparsa di Maurizio Costanzo.