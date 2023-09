Elodie diventa Elodea, la foto per presentare il nuovo singolo manda in tilt i fan ma c’è chi critica

Senza veli su Instagram con capelli bagnati che le coprono il seno e mano destra e postura per evitare che si vedessero le parti intime. Elodie ha presentato con uno scatto audace il suo nuovo singolo A fari spenti.

Elodie senza veli per presentare il nuovo singolo A Fari spenti

Una foto che ha mandato in tilt la rete con il post che è stato inondato di commenti sia di fan che di colleghi dell’artista originaria di Roma. Oltre 455 mila i like con tanti apprezzamenti. “Sei una Dea” – ha scritto una follower con un altro utente che l’ha definita illegale.

La conduttrice Andrea Delogu l’ha ribattezzata Elodea mentre Giulia Salemi ha commentato con un eloquente “svenuta”. Non sono mancati commenti volgari e c’è chi ha criticato Elodie Di Patrizi per aver scelto una foto audace per presentare il nuovo singolo.

L’artista incanta anche i colleghi, ma non mancano le critiche per la scelta audace

Non saranno certo le provocazioni degli haters a scalfire l’umore della cantante che non ha scelto a caso di presentarsi senza veli, definendola discutibile, per presentare il brano dance pop A fari spenti, scritto da Elisa con Marz & Zef, nel segno della sensualità con il video che sicuramente farà registrare un nuovo boom di visualizzazioni.

Un magic moment per Elodie che in estate ha lasciato il segno in coppia con Marco Mengoni con il brano Pazza Musica. Fidanzata con il pilota Andrea Iannone, ha vinto il David di Donatello per il brano Proiettili.