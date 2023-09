Salernitana-Frosinone 1-1, pagelle e highlights: Cabral ha una marcia in più, bene Martegani

Il presidente della Salernitana Iervolino aveva invocato San Matteo alla vigilia della partita per cambiare il trend dopo due sconfitte consecutive. Alla fine la classifica si muove ma i campani portano a casa solo un punticino pur giocando una buona partita. E che il vento girasse in direzione contraria ai granata lo si è compreso dopo dieci minuti con Cabral che ha centrato la traversa, terzo legno in tre partite, e il Frosinone che è andato a bersaglio al primo affondo con Romagnoli.

Romagnoli gela l’Arechi dopo la traversa di Cabral

Paulo Sousa deve fare di necessità virtù per l’assenza di Dia e Lassana Coulibaly e propone Martegani dal primo minuto, prima da titolare, a metà campo con Cabral falso nueve. Dopo il gol ciociaro i padroni di casa hanno provato a reagire con Candreva ma la squadra di Di Francesco ha fatto tremare nuovamente l’Arechi con Caso che ha sorpreso nuovamente la difesa granata e realizzato il 2 a 0. Rete annullata per offside dell’esterno gialloblu. Ancora ospiti pericolosi con Cheddira che chiama all’intervento Ochoa. Subito dopo l’ex bianconero Soulè, a lungo seguito da De Sanctis, calcia di un soffio a lato.

Dopo un momento di impasse la Salernitana ha provato ad riannodare il filo del discorso ma Maggiore non è riuscito a trovare la deviazione vincente su un tiro di Candreva. Quest’ultimo ci prova nel finale dopo una bella combinazione con Cabral ma trova l’opposizione di Turati. In pieno recupero Kastanos anticipa di testa il portiere del Frosinone ma non inquadra la porta.

Nella ripresa entra in campo un’altra Salernitana con Pirola che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione. Break ciociaro con Mazzitelli con Ochoa che blocca in due tempi. Poi è monologo granata con Candreva che chiama Turati all’intervento da distanza ravvicinata. Al 7′ Cabral rompe l’incantesimo, doma il pallone in area e supera con una pregevole conclusione il portiere gialloblù.

Cabral spezza l’incantesimo e firma il pari, Turati frena la rimonta granata

Sulle ali dell’entusiasmo i granata sfiorano il raddoppio prima con un tiro di Candreva che termina a lato e poi con una conclusione di Maggiore che chiama Turati al super intervento. Cabral è acceso e chiama ancora il portiere ospite alla respinta da posizione defilata. Entra Ikwuemesi e va subito ad un passo dal gol.

Nel finale Candreva mette in moto Bradaric che mette al centro ma la palla è leggermente alta per il centravanti nigeriano. Il risultato non cambia con la Salernitana che incassa un solo punto nei due match consecutivi in casa. Nel turno infrasettimanale i granata affronteranno l’Empoli al Castellani mercoledì 27 settembre con inizio alle ore 18:30.

Salernitana-Frosinone pagelle: Pirola e Lovato in affanno, un bel guizzo e tanta confusione per Ikwuemesi

Ochoa 6: sul gol non può nulla, si fa trovare pronto sulla conclusione centrale di Cheddira.

Lovato 5,5: Romagnoli si infila tra lui e Pirola in occasione del gol del vantaggio. Fatica un po’ nel primo tempo, nella ripresa soffre di meno. (39′ st Daniliuc sv)

Gyomber 6,5: decisamente in ripresa dopo le ultime uscite poco brillanti, non sbaglia quasi nulla.

Pirola 5,5: come Lovato è in grande affanno nel primo tempo. Piazzato male sul gol del vantaggio ciociaro.

Mazzocchi 5,5: gioca a sprazzi senza lasciare il segno, ancora distante dal calciatore ammirato prima dell’infortunio. (21′ st Ikwuemesi 5,5: ha un bel guizzo pochi minuti dopo essere entrato in campo, poi sbaglia tanto in fase di appoggio).

Maggiore 5,5: gioca in un ruolo non suo ed alterna cose interessanti a errori che fanno mugugnare i tifosi sugli spalti. Turati gli nega la gioia del gol. (32′ st Bohinen 5,5: la Salernitana va in riserva, lui non riesce a riaccenderla).

Martegani 6,5: gioca in un ruolo non suo e fatica un po’ all’inizio, poi prende le misure e mette in mostra le sue qualità tecniche. (40′ st Legowski sv)

Bradaric 6: non lascia traccia nel primo tempo, nella ripresa aumenta i giri del motore e diventa una spina nel fianco della difesa gialloblù.

Kastanos 6: prova generosa del cipriota che prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfiora in due circostanze il gol. Finisce da terzino e fa bene anche in quella posizione.

Candreva 6,5: quando si accende sono sempre guai per il Frosinone. Delizioso il lancio a Bradaric nel finale di partita. Turati gli nega il gol.

Cabral 7: gol, traversa, un lancio illuminante per Candreva ed una velenosa conclusione. Prestazione da incorniciare per il capoverdiano. (39′ st Botheim sv)

Salernitana-Frosinone 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Frosinone delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Cabral centra il terzo legno in tre partite, il suo tiro cross sbatte sulla traversa

Romagnoli sorprende Pirola e Lovato….

… e porta in vantaggio il Frosinone a Salerno

Ochoa respinge il colpo di testa di Cheddira, spazza poi Lovato

La conclusione di Soulè termina di poco a lato

Maggiore non riesce a deviare sul tiro cross di Candreva

Candreva ci prova, respinge Turati

Kastanos anticipa Turati ma non inquadra la porta

Coulibaly e Dia in tribuna

Pirola anticipa i difensori del Frosinone ma la palla termina alta sopra la traversa

Ochoa respinge la conclusione di Mazzitelli

Candreva si gira in area, Turati salva

Cabral scaccia l’incubo e firma l’1 a 1

Candreva si libera ma la palla termina a lato

Maggiore conclude, Turati devia in angolo

Il portiere del Frosinone respinge una conclusione di Cabral