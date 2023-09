Alessia Neboso morta a 21 anni dopo intervento mastoplastica: Asl Napoli 1 chiude clinica privata

L’Asl Napoli 1 Centro ha disposto la sospensione dell’attività della clinica privata nella quale è stata operata Alessia Neboso l’11 settembre. La 21enne napoletana è morta pochi giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento di mastoplastica al seno.

Il personale dell’Asl, su indicazione del direttore generale Ciro Verdoliva, ha effettuato nella giornata di un sopralluogo ispettivo urgente all’interno della clinica, a seguito della quale è stata decisa la sospensione di tutte le attività della stessa.

La giovane estetista Alessia Neboso si era sottoposta a un intervento per aumentare il volume del seno ma dopo circa sette giorni ha iniziato ad avvertire un generale malessere con febbre alta e disturbi gastrointestinali. “Fino al 18 era stata bene. I primi malesseri sono arrivati quella sera e sono proseguiti la mattina”. Il quadro clinico è precipitato il 20 settembre.

Trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, è deceduta poco dopo. “Aveva i globuli bianchi a 17 mila e i reni non funzionavano già più. Abbiamo fatto ecografia e Tac all’addome, ancora Tac al torace dalla quale si è capito che il problema arrivava dai polmoni” – ha riferito dottor Feliciano Ciccarelli di Villa dei Fiori. Sulla salma è stata disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.