Elodie e Andrea Iannone senza veli in piscina per festeggiare il podio del pilota: il web si divide

Nudi in piscina per festeggiare in love il secondo posto di Andrea Iannone al Gp di Catalogna in Superbike. Lo scatto condiviso da Elodie, cantante e fidanzata del pilota, ha infiammato il web con la coppia che ha incassato like e consensi ma non sono mancate le voci critiche nei confronti dell’artista.

Elodie ha condiviso lo scatto audace con Andrea Iannone sul profilo Instagram: pioggia di consensi ma anche tante critiche

Elodie spesso è finita nel mirino degli haters per i suoi scatti audaci che avevano provocato anche infuocati botta e risposta con colleghi illustri come Gino Paoli. “Un giorno mi piacerebbe vedere quando sarebbe carina Elodie vestita” – ha scritto un’utente mentre un altro aggiunge: “Non ce la fate a postare una foto vestiti”.

E c’è chi si preoccupa della protezione solare della cantante che ha accompagnato la foto che li ritrae nudi in piscina con la didascalia “In love”. L’artista ha seguito il pilota a Barcellona per stare al suo fianco in occasione del Gp di Superbike. Andrea Iannone e Elodie si sono conosciuti sotto il sole della Puglia durante le vacanze estive del 2022 grazie ad amici comuni. Un flirt estivo che si è consolidato con il passare dei mesi fino ai recenti rumors su un anello sospetto e su una proposta di nozze.