Eros Ramazzotti piange papà Rodolfo, il commosso ricordo di Aurora: ‘Non eravamo pronti’

Grave lutto per Eros Ramazzotti che piange la scomparsa di papà Rodolfo, scomparso all’età di 87 anni. “Ciao Pà” – ha scritto l’artista che condiviso su Instagram Stories la foto che lo ritrae insieme a lui con il cuore spezzato.

Morto Rodolfo Ramazzotti, il papà di Eros aveva 87 anni

Subito dopo anche la nipote, Aurora Ramazzotti, ha pubblicato un dolce ricordo del nonno. “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere tuo figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, coi mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno, non eravamo pronti a salutarti” – il post pubblicato dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Anche Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con Rodolfo Ramazzotti: “Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare. Gli racconteremo spesso di te. N’abbraccio forte”.

Aveva lavorato come operaio edile e trasmesso al figlio la passione per la musica

Rodolfo Ramazzotti era un punto di riferimento per la famiglia. Lavorava come operaio edile ed era un uomo di sani principi. É stato sposato con Raffaella Molina, casalinga. La famiglia ha vissuto a Roma sud-est, nel quartiere di Cinecittà. Al figlio ha trasmesso la grande passione per la musica sostenendo poi la carriera artistica di Eros Ramazzotti.