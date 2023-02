Lino Banfi, grave lutto: morta la moglie Lucia Zagaria

“Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” . È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi, da tempo malata di Alzheimer. A dare il ferale annuncio la figlia Rosanna con un post su Instagram.

Morta la moglie di Lino Banfi, l’annuncio su Instagram della figlia

Alcune settimane fa l’artista era stata ospite a Verissimo ed aveva spiegato che il padre non aveva potuto partecipare al programma perché la madre le aveva fatto prendere un brutto spavento. Lino Banfi e Lucia Zagaria erano sposati dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter.

L’attore pugliese è stato al fianco della moglie fino all’ultimo respiro. Aveva rivelato di aver scritto a Papa Francesco al quale aveva espresso il desiderio di andarsene per sempre insieme mano nella mano. “Mi rispose che non aveva questo potere ma che avrebbe pregato per noi”.

La lettera a Papa Francesco, il primo incontro a Canosa di Puglia

Si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952 quando, 15enne, Lino Banfi era un aspirante attore mentre Lucia Zagaria, all’epoca 13enne, un’apprendista parrucchiera. Le nozze arrivarono dopo 10 anni di fidanzamento.