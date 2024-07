Tra le fiamme per salvare una famiglia a Nova Siri: morti i vigili del fuoco eroi Giuseppe Lasalata e Antonio Martino

Caldo rovente e incendi assediano l’Italia. Nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera, due vigili del fuoco hanno perso la vita: Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi 45 anni.

“Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da eroi” – spiega il sindaco di Nova Siri. Antonello Melè. Dolore per la morte dei due vigili del fuoco è stato espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni, dai ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Nello Musumeci, Guido Crosetto e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Giuseppe Lasalata e Antonio Martino lavoravano nel distaccamento di Policoro ed erano originari di Matera. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri, coordinati dal pm di Matera Annafranca Ventricelli.

Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha evidenziato quanto sia “complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi” ed ha ricordato che “i comportamenti scorretti, oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento”.

Un anziano di 93enne, invece, è morto carbonizzato nella sua auto coinvolta in un rogo di sterpaglie, in Abruzzo. La sua vecchia Panda, distrutta dalle fiamme, è stata notata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio divampato a Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila. Roghi hanno interessato anche la Capitale: un vasto incendio di sterpaglie è divampato in via di Casal Lumbroso, dove sono bruciati due capannoni e in via precauzionale sono stato evacuato diverse abitazioni a causa del fumo denso che ha interessato l’intera area.