Tale e quale show 2024, ufficializzato il cast: tra i concorrenti ex protagonisti di Amici e GF Vip

Sono stati ufficializzati i protagonista della nuova edizione di Tale e quale show che prenderà il via venerdì 20 settembre 2024. Con Carlo Conti alla conduzione, la grande novità sarà l’assenza di Loretta Goggi dopo 12 anni consecutivi in giuria. In luogo della ‘regina’ del talent ci sarà Alessia Marcuzzi che affiancherà Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Tale e quale show, 11 concorrenti in gara, nel cast Justine Mattera, Carmen Di Pietro

Undici i concorrenti ufficializzati dal conduttore, direttore artistico di Sanremo 2025, sui canali social. Diverse le sorprese rispetto ai nomi circolati con insistenza. Tra i papabili protagonisti c’erano le show girl Justine Mattera e Carmen Di Pietro che hanno superato le forche caudine dei provini ed hanno conquistato un posto al sole nel cast di Tale e quale show 2024.

Tra i protagonisti diversi cantanti ma anche attori comici e imitatori. In quota talent ci sarà un ex protagonista di Amici, Thomas Bocchimpani. Niente da fare per Manuela Villa che veniva data come sicura protagonista della nuova edizione. Non ce l’hanno fatta le sorelle Selassie e Giorgio Manetti.

Thomas Bocchimpani

Da Amici arriva Thomas Bocchimpani, c’è la cantante francese Kelly Joyce

Nel dettaglio faranno parte del cast del programma televisivo di Rai 1: