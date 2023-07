Buon onomastico Federico oggi 18 luglio: immagini di auguri da condividere

Oggi, 18 luglio, si festeggia San Federico di Utrecht. Nipote del re dei Frisi Radbodo, è stato vescovo di Utrecht dall’820 fino alla morte, avvenuta il 18 luglio 883 sull’Isola di Walcheren. Venerato come santo della Chiesa cattolica.

Fu nominato vescovo di Utrecht nell’820, si occupò dell’evangelizzazione dei Frisi

Ordinato sacerdote nella diocesi di Utrecht, si occupò completamente dell’evangelizzazione dei Frisi della quale incaricò S. Odulfo che divenne il suo biografo. Succede nell’episcopato al Vescovo Ricfrido. Negli anni divenne anche ascoltato consigliere dell’imperatore Ludovico il Pio.

Morte San Federico, la vendetta dell’imperatrice Giuditta di Baviera

Condannò apartemente lo stile di vita dell’imperatrice Giuditta di Baviera che si vendicò facendolo uccidere mentre officiava la Santa Messa. In relazione alla morte di Federico di Utrecht c’è anche un’altra ricostruzione secondo la quale il Vescovo fu ucciso dai pagani dell’isola zelandese di Walcheren. Nell’iconografia

Il significato del nome. Federico deriva dal germanico Frithurik, ed è composto da frithu, “pace, sicurezza” e da rikya, “potente”. Significa quindi “potente nell’assicurare la pace”. Nell’iconografia San Federico viene rappresentato con il bastone pastorale.

Buon onomastico Federica, Federico 18 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 18 luglio in occasione della ricorrenza di San Federico in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Federico, Federica.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Federico da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 18 luglio tutte le persone che portano il nome di Federico e Federica.