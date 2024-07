Incidente A2, tir si ribalta e travolge auto: morti gli avvocati Mario Valiante e Vilma Fezza

È di 2 morti e 5 feriti il ​​drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2

Salerno –Reggio Calabria all’altezza di Eboli. Un tir si è ribaltato, travolgendo alcune autovetture. Coinvolti almeno 8 tra camion e auto.

Nel terribile incidente sull’A2 coinvolti 8 mezzi: Mario Valiante e Vilma Fezza sono morti sul colpo, 5 feriti

Ad avere la peggio nel terribile scontro gli avvocati salernitani Mario Valiante, 65 anni, e la 64enne Vilma Fezza, sposati da tempo, che viaggiavano sull’Audi Q3. La vettura è stata la prima ad essere travolta dal mezzo pesante. Sono morti sul colpo. La coppia era molto conosciuta anche per l’impegno nello sport e nella politica. Gianfranco Valiante, fratello della vittima, è stato sindaco di Baronissi.

Nel terribile incidente altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere dei propri veicoli. Secondo una prima ricostruzione, il camion si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo le auto in transito. Per ore, il traffico è rimasto paralizzato e attualmente ci sono ancora code chilometriche da Napoli in direzione Sud. Riaperta parzialmente l’autostrada, ci vorranno ore per smaltire il traffico. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta.

Rinviato lo spettacolo all’Arena Charlot in segno di lutto

La direzione del Cinema Teatro Charlot di Salerno ha deciso, “per rispetto degli avvocati Mario Valiante e Vilma Fezza“, di rinviare lo spettacolo in programma giovedì 18 luglio alle ore 21 all’Arena Charlot dal titolo “Una comica tragedia” al prossimo 3 agosto, esprimendo “le più sentite condoglianze alle famiglie Valiante e Fezza per la grave perdita”. Appena si è diffusa la ferale notizia della prematura scomparsa dei due noti professionisti diversi colleghi li hanno ricordati sui social. Di recente Mario Valiante, un passato da arbitro, era stato nominato presidente del collegio arbitrale Lnd.