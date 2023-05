Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Che tempo che fa? Basta andare sul Nove e Salvini fa ironia

La luce sui riflettori resterà accesa su Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ma, come circolava da giorni, la nuova ‘casa’ dei due artisti sarà Discovery con la nuova versione di Che tempo che fa andrà in onda sul Nove dal prossima autunno.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto traslocano sul Nove: accordo quadriennale con Discovery

Dopo la mancata intesa con la Rai, coincisa con l’insediamento del nuovo Governo, il conduttore televisivo e l’artista hanno raggiunto l’accordo quadriennale con Discovery. I buoni ascolti registrati da Che tempo che fa su Rai 3 non sono bastati per guadagnare il rinnovo ma i fan hanno manifestato sostegno e calore sul web sottolineando che continueranno a seguirli sul Nove dove ritroveranno Maurizio Crozza.

L’approdo di Fabio Fazio a Discovery è stato commentato con ironia da Matteo Salvini che non ha mai avuto parole tenere per l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. ‘Belli ciao’ e l’emoji della mano che saluta. Così il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, ha commentato su Facebook la notizia dell’addio ufficiale alla Rai del conduttore. Chissà se Fazio risponderà a Salvini nel corso della puntata del 14 maggio di Che tempo che fa.

Il commento ironico di Matteo Salvini: ‘Belli ciao’, Bria del CdA Rai: ‘Scelta scellerata’

“L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con la Segre. Scelta scellerata mai portata in CdA” – ha twittato Francesca Bria che fa parte del Consiglio d’Amministrazione della Rai.