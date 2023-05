Fabio Fazio sale su… Discovery e atterra sul Nove: la lunga avventura Rai ai titoli di coda

Dagli esordi con Pronto Raffaella ai successi con Quelli che il calcio fino a Che tempo che fa passando per il Festival di Sanremo. Dopo 40 anni l’avventura di Fabio Fazio alla Rai sembra essere agli sgoccioli.

Fabio Fazio ha raggiunto l’intesa con Discovery, nessun segnale dalla nuova dirigenza Rai

L’ad uscente, Fuortes, non ha mai intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto e il conduttore ha già raggiunto un’intesa di massima per passare a Discovery dopo un corteggiamento durato anni. Avance che il conduttore aveva sempre respinto ma questa volta la situazione è diversa e, nonostante i buoni ascolti di Che tempo che fa, prevarranno logiche diverse visto che con l’avvento del Governo Meloni e il nuovo corso Rai si parlava da mesi dell’addio di Fabio Fazio che dovrebbe proporre il suo Che tempo che fa, forse con un titolo riveduto e corretto, sul Nove.

Che tempo che fa sul Nove, la domenica sera di Rai 3 potrebbe essere affidata a Nicola Porro

Dal nuova management della Rai non sono arrivati segnali diversi e sembra difficile immaginare colpi di scena nei prossimi giorni. La domenica sera di Rai 3 potrebbe essere affidata a Nicola Porro che viaggia verso l’approdo in Rai. In passato Fazio ha avuto esperienze extra Rai a Odeon Tv dove ha condotto dal 1987 al 1990 Forza Italia con Walter Zenga e Roberta Termali ed ha collaborato con Telemontecarlo.