Fabio Rovazzi scippato il telefono durante la diretta Instagram: il video

Allo Youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi.

Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli stavano facendo delle domande. Dietro di lui si è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato il cellulare dalle mani. La diretta, a cui stavano partecipando circa 400 persone, è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano prima di metterselo in tasca. Il cantante stava leggendo i commenti dei follower quando è avvenuto il furto.

“Sono tutti scaglionati, ma sono settimana prossima… Oddio” – si sente dire prima che gli venga sottratto il telefono cellulare. Il video del momento in cui viene scippato il telefono allo Youtuber è stato condiviso sul web ed è diventato virale. Al momento Rovazzi non ha commentato l’accaduto né è stato chiarito se l’autore dello scippo in diretta sia stato individuato.