Dia racconta la sua versione a L’Equipe, cosa è successo con Liverani: ‘Il club ha mentito’

Dia rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Liverani durante Udinese-Salernitana del 2 marzo. Il senegalese in un’intervista a L’Equipe ha riferito di voler “ ristabilire la verità ” in merito al suo presunto rifiuto ad entrare in campo.

“Lo faccio per la mia immagine, la gente ha l’impressione che io sia una persona che ha problemi. Ma non ho mai avuto problemi. Il club ha mentito” – ha detto l’ex Rémois. Poi è entrato nei dettagli. “Non ho mai rifiutato di entrare. All’80’ il mister mi ha chiesto di andare a scaldarmi. Ho solo fatto un gesto con la testa, non pensavo proprio di entrare perché non mi ero per nulla riscaldato prima. Ha visto il mio gesto, mi ha detto subito: ‘Siediti’ e ha detto ad un altro ragazzo di andare a scaldarsi”

Dia ha spiegato che il confronto con Liverani sarebbe proseguito nello spogliatoio. “Ci ha detto che doveva restare tra noi. Poi ha detto tutto in una conferenza stampa subito dopo. Ma non mi sono mai rifiutato di entrare, ho anche testimoni, compagni di squadra, pronti a dire come sono andate le cose. Ho parlato con tutti: con l’allenatore, con il presidente, davanti alla squadra, non è cambiato nulla. Abbiamo parlato a lungo con l’allenatore, ma non ha voluto capire niente. Da allora mi alleno da solo, in disparte “, dice il nazionale senegalese, al quale il club chiede venti milioni di euro di danni oltre a uno stipendio ridotto del 50% fino alla fine della stagione.

Dia ha rivelato che il nuovo allenatore, Stefano Colantuono, vorrebbe poterlo riavere per la fine della stagione. “ Vogliono trovare una sistemazione per vedermi giocare ancora. Volevano incolpare me e ora vogliono una mediazione. Il nuovo allenatore vorrebbe riavermi per poter dare una mano “- spiega il centravanti. Nonostante questo episodio, il nativo di Oyonnax non esclude l’idea di giocare ancora con la maglia della Salernitana. ” Ovviamente ! Sono sotto contratto (fino a giugno 2026) e non avrei mai voluto questa situazione. Il club… ha buttato tutto alla stampa. Ho parlato con il presidente, non sono riuscito nemmeno a spiegarmi, non mi è mai stata chiesta la mia versione dei fatti”.