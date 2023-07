Scontro mortale all’alba a Jesolo: muore il figlio di un albergatore e un amico, grave 38enne

Due giovani vite spezzate in un incidente mortale avvenuto intorno alle 5:45 di domenica 9 luglio in via Piave Nuovo, a Jesolo.

Incidente Jesolo, frontale sulla provinciale: deceduti il 23enne Tommaso Cattai e il 24enne Mattia Pavanetto

Nello scontro frontale sulla strada provinciale 47 hanno avuto la peggio i due ragazzi che viaggiavano di una Toyota Yaris. Si tratta di Tommaso Cattai, 23 anni di Musile, e Mattia Pavanetto, 24 anni, di San Donà di Piave (Venezia). Versa in gravi condizioni il conducente della Citroen Picasso, un 38enne di Eraclea (Venezia) , che è stato estratto dalla vettura dai Vigili del fuoco e trasferito in ospedale in elicottero dopo essere stato stabilizzato dai sanitari.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 9. Secondo quanto si è appreso i due amici che avrebbero trascorso la serata ad una sagra nella zona per poi dirigersi a Jesolo dove avrebbero dovuto dormire nell’albergo del padre di Mattia Pavanetto, l’hotel Sayonara. Nel tragitto è avvenuto lo scontro.

I due amici rientravano da una sagra, il cordoglio del sindaco e dell’Associazione jesolana albergatori

Cordoglio alle famiglie è stato espresso su Facebook dal sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e dall’Associazione jesolana albergatori. “Sono tragedie che lasciano senza parole” – ha detto il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini.